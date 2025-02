Cada día es más común que las personas no carguen con dinero en efectivo, ya que el proceso de ir hasta el cajero es demorado y hasta peligroso y por eso muchos ahora solo cargan con sus tarjetas o celulares para pagar y hacer las transferencias necesarias durante el día.

(Ver también: Banco de Bogotá sorprende subiendo ganancias de su CDT a 30 días; se abre con $ 100.000)

De hecho, en esta época de la transformación digital, a todos los locales les ha tocado adquirir un datáfono o activar la opción de pagos por Nequi o DaviPlata, ya que entienden que el dinero en efectivo ya no es tan recurrente como antes.

Ahora, incluso los celulares tienen la opción de que las personas ya no necesitan ni siquiera su billetera, ya que allí se pueden meter las tarjetas y pagar con la tecnología NFC. No obstante, algunos bancos no contaban con esa opción y eso molestaba a los clientes, pero esa situación ha venido cambiando con el tiempo.

Lee También

Tarjetas de Banco de Bogotá podrán usarse en Apple Pay

Uno de esos bancos era el Banco de Bogotá, que no contaba con esta opción, pero desde agosto del año pasado eso cambió porque ahora las tarjetas de crédito se pueden meter a la billetera de Apple para pagar directamente desde el celular.

“Los usuarios solo deben acercar su iPhone o Apple Watch a una terminal de pago para hacer un pago sin contacto. Cada compra con Apple Pay es segura porque es autenticada con Face ID, Touch ID o la contraseña del dispositivo, así como con un código dinámico exclusivo de cada transacción. Apple Pay es aceptado en supermercados, farmacias, restaurantes, cafés, tiendas de retail y muchos más comercios”, explicó la entidad en un comunicado.

Así las cosas, los usuarios pueden activar su tarjeta y con eso solo les bastará acercar el celular al datáfono y listo, su pago estará hecho en cualquier comercio del país.

(Ver también: Banco de Bogotá ofrece empleo, paga hasta $ 6’000.000 y contrata jóvenes sin experiencia)

Cómo meter la tarjeta del Banco de Bogotá a Apple Pay

El proceso para poder pagar directamente con su celular es:

Abrir la aplicación del Banco de Bogotá en su celular.

Ir a su cuenta de la tarjeta de crédito.

Dar clic en la opción ‘Ver tarjeta’.

Buscar la opción que dice ‘Vincula tu tarjeta con Apple Pay’ y aceptar los términos y condiciones.

Listo, con eso en cuestión de minutos ya le aparecerá su tarjeta en la billetera de Apple, la cual puede abrir presionando dos veces el botón de bloqueado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.