Algunos de los periodistas han estado tuiteando sobre la decisión de Twitter de dar de baja la cuenta @ElonJet, que rastreaba los vuelos del avión privado de Musk, y sobre versiones provenientes de esa cuenta alojadas en otras redes sociales. Twitter no explicó por qué las cuentas de los periodistas fueron suspendidas.

“Nada dice más sobre la libertad de expresión que suspender a periodistas que te cubren”, escribió Sarah Reese Jones, del portal de opinión y noticias PoliticusUSA, en respuesta a un tuit sobre las suspensiones.

Entre las cuentas suspendidas figuran las de reporteros de CNN, The New York Times y The Washington Post, así como de periodistas independientes. Según informó NBCNews, también fue suspendida la cuenta de la red social Mastodon, competencia reciente de Twitter.

El miércoles pasado, Elon Musk tuiteó que un vehículo en Los Ángeles que llevaba a uno de sus hijos fue seguido por “un acosador loco” y pareció culpar del supuesto incidente al rastreo de su avión privado. Afirmó que tomó acciones legales contra la persona que operaba ElonJet.

La cuenta de Twitter que rastreaba los vuelos de Musk fue suspendida a pesar de la promesa del empresario de no tocarla en aras de la libertad de expresión. “Bueno, parece que @ElonJet está suspendida”, tuiteó su creador, Jack Sweeney, desde su cuenta personal @JxckSweeney, que también corrió la misma suerte tiempo después.

Luego Twitter informó que había actualizado su política para prohibir tuits que, en la mayoría de los casos, revelen la ubicación de alguien en tiempo real. Musk escribió que “cualquier cuenta que haga doxxing [revelación pública de datos personales, ndlr] con información de ubicación en tiempo real será suspendida, pues es una violación física de seguridad”.

Desde que asumió al frente de Twitter, Musk ha enviado mensajes contradictorios sobre lo que está autorizado o no en la plataforma. Restauró cuentas antes suspendidas por la red social, incluida la del expresidente estadounidense Donald Trump. Pero también canceló la del rapero Kanye West tras la publicación de varios mensajes considerados antisemitas.

Y rechazó el regreso a Twitter de Alex Jones, fundador del sitio web de extrema derecha InfoWars, quien fue condenado a pagar unos 1.500 millones de dólares de indemnización por afirmar que la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook fue un “engaño”.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió este viernes que Twitter restablezca las cuentas de los periodistas suspendidas la víspera, considerando que “la arbitrariedad de las grandes plataformas” constituye un “peligro mayor para la democracia”.

“Hay que poner fin a la arbitrariedad de las plataformas y recuperar el control democrático de estas antes de que sometan totalmente a las democracias a sus caprichos y sea demasiado tarde”, denunció en un comunicado Christophe Deloire, secretario general de RSF, una ONG de defensa de la libertad de prensa fundada en Francia en 1985.

Algunos periodistas habían tuiteado sobre la decisión de Twitter de suspender la cuenta @ElonJet, que informaba automáticamente sobre los viajes del jet privado de Musk. “Las cuentas implicadas en el ‘doxing’ reciben una suspensión temporal de 7 días”, tuiteó en la noche del jueves Musk, indicando que estas reglas se aplican “tanto a los periodistas como a cualquier otra persona”.

Además. el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán se declaró este viernes preocupado por “la libertad de prensa” después de que Twitter suspendiera las cuentas de más de media docena de periodistas que cubrían a Elon Musk, el nuevo dueño de la red social.

“La libertad de prensa no debe activarse y desactivarse” de manera caprichosa, escribió el ministerio en la red social junto a una captura de pantalla de las cuentas suspendidas. “Por esta razón, tenemos un problema con Twitter”, añadió.