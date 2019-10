Lo hizo en respuesta a las crecientes críticas sobre desinformación por parte de los políticos en este tipo de plataformas.

“Tomamos la decisión de poner fin a toda publicidad política en Twitter en el mundo entero. Pensamos que la exposición de un mensaje político debe merecerse y no comprarse”, señaló en su cuenta de la red Jack Dorsey, fundador y director ejecutivo de la empresa.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019