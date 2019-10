Uno de los cuestionamientos más duros lo recibió de parte de la congresista más joven de la cámara baja, Alexandria Ocasio-Cortez, que cuestionó al joven magnate sobre cómo controla la publicidad política engañosa en Facebook, puntualmente la situación que se vivió hace varios años con Cambridge Analytica.

Ante el duro cuestionamiento, Zuckerberg quedó bloqueado y titubeo.

“¿Puedes ver el problema que existe al tener una falta total de comprobación de datos reales en los anuncios políticos?”, insistió la congresista.

A lo que Zuckerberg, visiblemente asustado y sin pocos argumentos, respondió: “pienso que mentir es malo y que si vas a poner un anuncio que contiene una mentira eso está mal. Eso es diferente a estar en nuestra posición, lo correcto es prevenir a sus constituyentes o los que se presentan a las elecciones a mentir”.

Este es el video del duro momento que vivió el líder de Facebook:

"So, you won't take down lies or you will take down lies? I think that's just a pretty simple yes or no."

Complete exchange between @RepAOC @AOC and Mark Zuckerberg at today's House Financial Services Cmte hearing.

Full video here: https://t.co/heT7Psnlp1 pic.twitter.com/0iiWtfU5gQ

— CSPAN (@cspan) October 23, 2019