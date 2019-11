Los cambios de los que habla Davis tienen que ver en su mayoría con la manera en la que funcionan los ‘retweets’ (RT) y las menciones dentro de la plataforma. Todas las características mencionadas son ideas que ya están siendo exploradas y mejoradas, según el vicepresidente.

Estas son las ideas que está probando la plataforma, mencionó Davis:

Autoeliminarse de una conversación en la red social.

No permitir un RT de un tweet en específico.

No permitir que alguien mencione a un usuario sin su autorización.

Eliminar una mención de una conversación o un tweet.

Twittear un comentario que se pueda enviar solo a ciertos grupos: ‘hashtag’, ‘intereses’ o ‘solo para algunos amigos’.

El objetivo de estas variaciones es que los usuarios puedan controlar sus conversaciones en Twitter para que estas sean de su agrado y no tengan inconvenientes. Todavía no hay una fecha exacta para estos cambios, pero pronto los podrán disfrutar en la plataforma, de acuerdo con The Verge.