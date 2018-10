Apenas unas horas después de que se conociera la noticia de que se habían enviado dispositivos explosivos a Bill y Hillary Clinton, Barack Obama y otros demócratas prominentes, una teoría de la conspiración comenzó a viralizarse en algunos rincones de los medios conservadores, pero sobre todo en el Twitter de Donald Trump.

Las bombas, según esta teoría, no eran en realidad parte de un plan para dañar a los demócratas, sino una operación de “bandera falsa” inventada por izquierdistas para pintar a los conservadores como radicales violentos antes de las elecciones del mes próximo, aseguró The New York Times.

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows – news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2018

El enfoque aquí está en el uso que hace Trump de las comillas alrededor de la palabra “bomba”, lo que sugiere que tal vez no crea que las bombas son reales o que son motivo de preocupación.

Ante el tuit varios detractores comenzaron a refutar lo escrito por el presidente:

I think – I THINK – he's suggesting the bombs are a false flag https://t.co/mffR6zJSKN — Maggie Haberman (@maggieNYT) October 26, 2018

“Creo que está sugiriendo que las bombas son una “bandera falsa”

The president of the United States says 12 pipe bombs sent to politicians and the media is a false flag https://t.co/ostY0m1QEH — Chris Cillizza (@CillizzaCNN) October 26, 2018

“El presidente de los Estados Unidos dice que las 12 bombas enviadas a los políticos y a los medios de comunicación es una ‘bandera falsa’”.

Holy shit. The president is suggesting a string of bombs mailed to his critics is a false flag. This is Alex Jones-level stuff. https://t.co/fQgrBfdbiR — Aaron Rupar (@atrupar) October 26, 2018

“Maldita sea. El presidente sugiere que una cadena de bombas enviadas a sus críticos es una ‘bandera falsa’. Esta cosa está al nivel de Alex Jones”.

And there it is. The president of the United States embracing yet another online conspiracy theory. Congrats @GOP This is who you are now. https://t.co/DTQweJyEEb — Peter W. Singer (@peterwsinger) October 26, 2018

“Y ahí está. El presidente de los Estados Unidos abrazó otra teoría de la conspiración online”. Felicidades Comité Nacional Republicano esto es lo que eres ahora”.

De acuerdo con Mashable, antes del ‘tuit’ referenciado anteriormente, Trump pareció impulsar otra teoría de conspiración infundada de que Twitter es “la sombra que prohíbe a los republicanos prominentes” y dijo que esto es “discriminatorio e ilegal”.

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

Además, aseguró que esa red social le estaba eliminando a sus seguidores tras publicar todas sus teorías:

Twitter has removed many people from my account and, more importantly, they have seemingly done something that makes it much harder to join – they have stifled growth to a point where it is obvious to all. A few weeks ago it was a Rocket Ship, now it is a Blimp! Total Bias? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2018

Mientras el escándalo en esa red social se sigue expandiendo entre todos los detractores de Trump, ya se tienen pistas del autor de los paquetes sospechosos que vienen atentando contra la seguridad de los medios de comunicación y los políticos estadounidenses a lo largo de la semana.