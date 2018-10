Por lo pronto, no se ha revelado en qué parte de la propiedad se encontraba el paquete, pero lo que sí se sabe es que no hizo explosión, reporta The Washington Post.

Adicionalmente, el FBI reveló la apertura de una investigación por el hallazgo de un explosivo el pasado lunes 22 de octubre en el buzón de la residencia neoyorquina del multimillonario y filántropo estadounidense George Soros, que se ha convertido en blanco favorito de grupos de derecha occidentales.

La policía de la pequeña ciudad de Bedford -un reducto de ricos y famosos a unos 60 kilómetros de la ciudad de Nueva York- informó que recibió una llamada telefónica de un empleado de la residencia de Soros el lunes por la tarde, quien les avisó que habían encontrado un paquete sospechoso en el buzón.

El empleado abrió la caja y, al ver algo que parecía ser un explosivo, “llevó el paquete a un área boscosa y llamó a la policía de Bedford”, según un comunicado del Departamento de Policía local.

Soros, de 88 años, no estaba en la casa en ese momento, dijo un portavoz del magnate y el artefacto acabó siendo detonado por los técnicos del escuadrón antiexplosivos.