Su mamá, Sil Mazzini, se encargó de invitar a sus 32 compañeros de clase con tarjetas que envió a los papás de ellos. Algunos le manifestaron que irían, pero el día de la celebración, que se llevaría a cabo en una pizzería local, Teddy quedó solo en la mesa rodeado de platos vacíos, reseñó el Miami Herald. Todos los invitados lo dejaron plantado.

La madre le compartió a un medio de comunicación local una foto de su hijo en la mesa principal con cierta cara de desconcierto por lo sucedido. La imagen se viralizó en Estados Unidos y le está dando la vuelta al mundo en las últimas horas, conmoviendo a millones de usuarios.

Teddy recibió miles de mensajes de apoyo en las redes sociales, pero las muestras de afecto de los norteamericanos trascendieron de las plataformas digitales: a la casa del niño llegaron tarjetas y regalos.

Pero la dimensión que alcanzó la historia del niño fue tan grande que el equipo de baloncesto de la NBA Phoenix Suns decidió invitarlo al partido que tendrá este miércoles ante Los Ángeles Lakers, equipo donde milita la estrella LeBron James. La historia de Teddy tuvo un final feliz.

How about we celebrate with thousands at our place! Tickets to Wednesday’s #SunsVSLakers game are all yours Teddy! Talk soon! https://t.co/YL3zjDX9JW

— Phoenix Suns (@Suns) October 22, 2018