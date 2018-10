En la grabación, que fue difundida por la página de Facebook ‘Análisis urbano’, la mujer sale acompañada de un policía de la estación del municipio de Filandia, Quindío, que le ayuda a contar las ganancias.

Según los policías, la mujer tenía más de medio millón de pesos en sus manos. De hecho, ella aclaró que no trabaja de lunes a viernes por lo bien que le va con este negocio.

No obstante, otro uniformado es el que hace la grabación y le pregunta cómo consiguió tanto dinero: “Yo les digo que si me hacen el favor y me regalan 200 pesos, y la gente me da”, respondió la señora.

Cuando el policía le pregunta si se viene caminando desde Belén de Umbría hasta ese municipio (son 95 km de recorrido) , ella asiente con la cabeza y dice que lo hace porque le va mal en los trabajos que ha tenido.

El artículo continúa abajo

“No resulta trabajo ni nada, me va bien pidiendo y es en lo único que me ha ido bien porque en las casas de familia, no”, aseveró la mujer.

También, afirmó que las monedas que se gana pidiendo limosna las cambia por billetes, y gracias a eso puede pagar “la dormida y la comida”, incluso, le alcanza para ahorrar.

A continuación, el video compartido a través de Facebook: