Moreno entrenará con el Once Caldas hasta el final de la presente temporada. Eso no quiere decir que el futbolista pueda jugar partidos con el club de Manizales, solo que podrá trabajar con el plantel dirigido por Huberth Boderth para no perder forma física.

Dayro Moreno, autorizado a entrenar con el Once Caldas hasta que acabe la temporada y se defina su futuro. pic.twitter.com/VRvjwExWny — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 22, 2018

El pase del delantero pertenece al Tijuana de México, equipo que lo cedió a préstamo estos dos últimos años a Nacional. Eso quiere decir que, en enero próximo, Moreno deberá incorporarse a los trabajos de ese equipo mexicano y definir en ese país su futuro futbolístico.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar “El Metropolitano es feo, es sucio”: Mejía bajándole la caña al estadio barranquillero

Atlético Nacional y Once Caldas protagonizarán la final de la Copa Colombia. El partido de ida se disputará este miércoles en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. El campeón del torneo será merecedor de un cupo para la Copa Libertadores del 2019.

Para el partido de ida, según la casa de apuestas Rushbet, el favorito es el Once Caldas. La victoria del ‘blanco blanco’ paga 2.28 veces el dinero apostado, mientras que el triunfo verdolaga paga 3.15 veces. El empate entrega 2.9 veces lo apostado.