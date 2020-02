El anuncio se produjo después de que el senador de Nueva York Chuck Schumer enviara una carta el sábado al administrador de la TSA (Administración de Seguridad de Transporte), David Pekoske, sugiriendo que la agencia suspendiera la actividad en la ‘app’, indicó CBS News.

El senador Schumer dijo que los expertos en seguridad nacional han expresado su preocupación por el manejo de datos, ubicaciones y demás contenido por parte de TikTok. También señaló en la carta que las leyes chinas obligan a las empresas a cooperar con el gobierno y la recolección de información de inteligencia en China, informó el mismo medio.

“Dadas las amenazas ampliamente denunciadas, las prohibiciones de la agencia y las preocupaciones existentes planteadas por TikTok, los federales no pueden continuar permitiendo que la TSA use la plataforma para volar”, dijo Schumer en un comunicado según The Verge.