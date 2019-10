Tras una serie de reuniones entre los negociadores de ambos países, el gobierno de Donald Trump parece estar dispuesto a aprobar algunas licencias para reanudar los intercambios comerciales con Huawei de bienes no sensibles, según The New York Times.

Hace unos meses, el presidente Trump incluyó a la compañía tecnológica en la ‘Entity List’ por preocupaciones de seguridad nacional. Este veto le impide a Huawei comprar piezas y obtener servicios de compañías estadounidenses, como Google y Micron (produce semiconductores), mencionó el mismo medio.

En agosto, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos recibió más de 130 solicitudes de compañías locales que querían obtener un permiso para venderle suministros a la empresa china, pero ninguna recibió respuesta, de acuerdo con Hipertextual.

Aparentemente, los países están llegando a un acuerdo comercial y aunque no se sabe si será un pacto limitado, es un gesto de buena voluntad que suavizaría las charlas entre Pekín y Estados Unidos, informó el portal.

Por otro lado, si el gobierno estadounidense no aprueba las licencias, Huawei tendrá que detener todas las relaciones comerciales con ese país, pues las prórrogas del veto finalizan en noviembre del 2019.