Se estimaba que el carro iba a costar 39.000 dólares y buscaba que nuevos clientes hicieran parte de la comunidad de vehículos de esa compañía adquiriendo uno que no fuera tan costoso, según indicó Gizmodo.

Sin embargo, el automóvil no tenía la autonomía necesaria para cumplir con los patrones de calidad de Testa, pues era inferior a los 400 kilómetros, de acuerdo con los estándares de homologación bajo el ciclo EPA, explicó el medio mencionado.

No, as range would be unacceptably low (< 250 mile EPA)

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2020