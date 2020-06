El accidente se presentó en la carretera nacional 1 por el condado de Chiayu, en Taiwan, esta semana. A pesar del aparatoso accidente, los conductores se declararon ilesos y no fueron al hospital, explicó The Liberty Times.

La policía indicó que el propietario del Tesla activó el asistente de conducción del vehículo y no vio el camión hasta que fue demasiado tarde para frenar, agregó Gizmodo.

La compañía Tesla denomina “piloto automático” a la capacidad que tienen los carros de girar, acelerar y frenar automáticamente cuando hay otros vehículos o peatones en su camino.

La capacidad de conducción autónoma total o FSD, un software que puede navegar hasta una ubicación, adelantar, aparcar y en el futuro próximo reaccionar a las señales y los semáforos y conducir automáticamente por vías urbanas es vendida aparte. Suele llamarse ‘Autopilot’ a todo.

Sin embargo, este modo no debería usarse si no es con las manos al volante y prestando atención a la carretera, el asistente se basa en un radar, ocho cámaras y un software de aprendizaje automático que aún tiene problemas para diferenciar objetos inmóviles de color claro en un día soleado, añadió el mismo medio.

