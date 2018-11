“La tierra tiene forma de dinosaurio. Tenga cuidado con las personas que intentan hacerle creer que es plana o redonda. El gobierno les lavó el cerebro”, asegura DESA, una agencia espacial virtual fundada en 2018.

La descabellada ‘teoría’ ha dado para que cientos de usuarios en Twitter crean en ella, y se burlen de las investigaciones científicas que afirman que la Tierra es redonda porque la gravedad atrae con igual intensidad de todas las direcciones “hacia adentro”, de modo que la superficie irregular del planeta se fue compactando lentamente en forma de esfera.

Por más tono de burla que tenga la iniciativa, muchos internautas no han estado de acuerdo con las publicaciones de la cuenta Dinosaur Earth Society, las cuales aseguran que los seres humanos habitamos en un Tyrannosaurus.

Estos son algunos de los tuits con los que sostienen su ‘brillante’ ‘teoría’.

This clip was taken at a flat earth international conference. Their catchphrase is: We're not crazy!

If there will ever be a dinosaur earth conference, we'll think of something better #dinosaurEarth pic.twitter.com/udgtj3mSXZ — Dinosaur Earth Society (@DinosaurEarth) October 15, 2018

“Este clip fue tomado en una conferencia internacional de la tierra plana. Su lema es: ¡No estamos locos! Si alguna vez habrá una conferencia sobre la tierra de los dinosaurios, pensaremos en algo mejor”, publicó DESA en su cuenta personal.

When someone asks for proof that the earth is a dinosaur, show them this tweet. #dinosaurEarth pic.twitter.com/gxI0U5Eccf — Dinosaur Earth Society (@DinosaurEarth) October 17, 2018

“Cuando alguien solicite una prueba de que la tierra es un dinosaurio, muéstreles este tweet” asegura Dinosaur Earth Society en su publicación.