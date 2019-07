El hecho ocurrió cuando un técnico intentaba reparar un celular. Al parecer, no tuvo las precauciones que debía e intentó retirar la batería del dispositivo para colocar una nueva. En ese momento, el teléfono explotó en sus manos y unos segundos después empezó a incendiarse, según Andro4all.

Al parecer, el dueño del dispositivo había cambiado la batería original de su celular porque tenía un fallo de fábrica que le ocasionaba varios problemas. Aunque el usuario no lo confirmó, por la forma en que explotó el móvil, las fallas por las que cambió la batería del teléfono pudieron estar relacionadas con un escape térmico que causó una sobrecarga, mencionó el mismo medio.

El problema de cambiar baterías que no son originales es que estas no tienen los controles de calidad que realizan las marcas para sacarlas al mercado. Al final, estas copias pueden causar accidentes como este si no se toman prevenciones para extraer la batería.

Por suerte, el técnico logró reaccionar rápidamente y botó el teléfono al suelo para que el lugar no se incendiara. La recomendación para los usuarios es que siempre que sus celulares presenten una falla lo que deben hacer es llevarlos a un sitio donde puedan remplazar los elementos dañados por piezas originales.

Este es el video: