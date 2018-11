“La tecnología de reconocimiento de sonrisas en las fotos de Samsung, que hace una foto cada vez que sonríes, es una característica divertida. Sin embargo, no se compara con la verdadera innovación de algo como Touch ID o Apple Pay”, dijo Wozniak durante la entrevista.

Aquí sus declaraciones.

Luego de su polémica respuesta, el tecnólogo también se refirió a las impresiones sobre los esperados carros autónomos.

“No creo en los autos que se conducen solos en este momento. Las carreteras no están preparadas para vehículos autónomos porque son construidas por humanos imperfectos que no son tan buenos como la naturaleza y las matemáticas”, le dijo Wozniak a Scott Wapner de CNBC en el siguiente video.

Wozniak, quien es dueño de un Tesla, advirtió que la característica del piloto automático no conduce el auto: “Tesla comete tantos errores, que me convence que el pilotaje automático no va a suceder”.

Además de las declaraciones, el ejecutivo también opinó sobre lo que es hoy Apple, y resaltó que su amigo Steve Jobs estaría muy orgulloso de la compañía que ambos llevaron al éxito.

“Creo que él (Steve Jobs) estaría muy feliz con la compañía hoy y su enfoque en el usuario final, poniendo a las personas por encima de la tecnología. Steve siempre actuó de esa manera. Los usuarios deberían ser más importantes que la tecnología en sí. Tú no deberías ser víctima de la tecnología y de lo que puede hacer. Deberías poder vivir tu vida de la forma más humana posible”, concluyó el empresario estadounidense.