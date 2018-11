Esto significa que el despliegue de la matriz solar garantiza que la nave pueda recargar sus baterías cada día. Odyssey también transmitió la imagen que muestra el sitio de aterrizaje de InSight y que dio a conocer la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa) por medio de su página oficial.

“El equipo de InSight puede descansar un poco más fácil esta noche ahora que sabemos que los paneles solares de la nave espacial están desplegados y recargando las baterías”, dijo Tom Hoffman, gerente de proyectos de InSight en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, que lidera la misión.

“Ha sido un día largo para el equipo. Pero mañana comienza un nuevo y emocionante capítulo para InSight: operaciones de superficie y el comienzo de la fase de implementación del instrumento”, agregó Hoffman.

En un comunicado, la Nasa confirmó que en los próximos días, el equipo de la misión desarmará el brazo robótico de InSight y usará la cámara adjunta para tomar fotos del suelo para que los ingenieros puedan decidir dónde colocar los instrumentos científicos de la nave espacial. Pasarán de dos a tres meses antes de que esos instrumentos se implementen por completo y envíen datos.

Mientras tanto, InSight utilizará sus sensores meteorológicos y magnetómetro para tomar lecturas de su sitio de aterrizaje en Elysium Planitia, su nuevo hogar en Marte.

Adicional a la fotografía, la Nasa compartió un video del aterrizaje de la sonda después de viajar 300 millones de millas desde la Tierra.

Mars has just received its newest robotic resident. Our @NASAInSight successfully touched down on the surface of the Red Planet yesterday after its 300-million-mile journey from Earth. Learn what insights we hope to gain from it and get your Mars on: https://t.co/Ee2zlqmHrT pic.twitter.com/0AILHu2hsp

— NASA (@NASA) November 27, 2018