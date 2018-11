La sala de control del Laboratorio de Propulsión de la Nasa en Pasadena (California, EE. UU.) recibió hoy a las 2:53 p.m. (hora de Colombia) la señal de que InSight se había posado en Marte.

“Te siento, Marte. Y pronto conoceré tu corazón. Con este aterrizaje a salvo, estoy aquí. Estoy en casa”, dijo en su perfil oficial de Twitter el módulo InSight, que ha ido retransmitiendo en directo y a través de esta red social su viaje desde la Tierra desde el pasado mayo.

I feel you, #Mars – and soon I’ll know your heart. With this safe landing, I’m here. I’m home. #MarsLanding https://t.co/auhFdfiUMg

Los científicos y técnicos de la Nasa en la sala de control en Pasadena reaccionaron con alegría, aplausos y abrazos colectivos a la esperada noticia de que InSight había concluido su viaje espacial con éxito.

Además, la Nasa recibió minutos más tarde la primera fotografía enviada desde Marte por InSight.

InSight culminó con su amartizaje un viaje de 485 millones de kilómetros, los que separan la Tierra de Marte, que comenzó el pasado 5 de mayo cuando despegó de la Base Aérea Vandenberg en California (EE. UU.).

A diferencia de otras misiones anteriores de la Nasa centradas en la superficie o la atmósfera de Marte, la novedad de InSight es que su principal propósito es estudiar el interior del planeta para conocer más acerca de su composición y evolución.

Para ello, InSight cuenta, entre otros instrumentos, con un sismógrafo y una sonda que medirán la actividad y la temperatura internas del planeta, respectivamente.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa

— NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018