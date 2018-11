“Un indulto presidencial con efecto inmediato fue decidido por parte del jeque Jalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente de Emiratos Árabes Unidos”, indicó el ministerio de Asuntos presidenciales a través de un comunicado que recoge la agencia AFP.

La condena del estudiante despertó inquietud en Londres, un aliado clave de Emiratos, y ahora que se supo del indulto ese país expresó su “agradecimiento”.

Hedges, de 31 años, es uno de los 700 prisioneros indultados por el presidente emiratí el día de la fiesta nacional, y la decisión se dio luego de que su familia y esposa, la colombiana Daniela Tejada, presentaran un recurso de clemencia que fue aceptado por las autoridades.

Hedges, estudiante de doctorado por la Universidad de Durham (noreste de Inglaterra), fue detenido en el aeropuerto de Dubái el 5 de mayo, y condenado a cadena perpetua por el tribunal federal de Abu Dabi por espionaje para un país extranjero.

Según su esposa, el hombre estaba investigando la política de seguridad exterior e interior de los Emiratos Árabes Unidos después de la primavera árabe de 2011. Había vivido “varios años” en el país antes de regresar a Reino Unido en 2015, afirmó.

Tejada, que vio a su marido por última vez el día de su condena, dijo estar “loca de alegría”. Interrogada por la BBC sobre las acusaciones de espionaje, la mujer dijo estar convencida de que no es un espía. Pero “si se necesita eso para que regrese, celebro la noticia”, agregó.

“Pese a nuestro desacuerdo con las acusaciones, estamos agradecidos con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos por resolver el problema rápidamente”, reaccionó en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt.

Fantastic news about Matthew Hedges.Although we didn’t agree with charges we are grateful to UAE govt for resolving issue speedily.But also a bittersweet moment as we remember Nazanin &other innocent ppl detained in Iran.Justice won’t be truly done until they too are safely home.

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) November 26, 2018