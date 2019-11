Existen herramientas en Internet que permiten saber si las fotos que usted usa de perfil también fueron empleadas por criminales para crear cuentas falsas, comentó Otis en un hilo de Twitter.

Entre ellas, la experta en inteligencia militar menciona a los buscadores Google, Yandex y TinEye que permiten contrastar y rastrear imágenes en toda la web.

Es tan fácil hacerlo, comenta Otis, que solo basta con copiar y pegar la URL de la imagen o cargarla a esos buscadores para saber si su foto ha sido empleada por otras personas. En algunos casos, dice la exanalista de la CIA, es habitual que los motores lleven hasta sitios y perfiles creados en Rusia.

Al respecto, el sitio PC Mag explica el paso a paso para la búsqueda inversa de imágenes desde un ordenador y desde un móvil.

Otro punto que señala la exagente de inteligencia es que los criminales aprovechan el algoritmo de Twitter –que identifica los hábitos de los usuarios– para tejer redes de perfiles falsos alrededor de cuentas reales. Por lo general, son perfiles creados uno tras otro, en serie, hasta 20 con el mismo nombre pero distinto usuario, agregó Otis en Twitter.

Entre los objetivos de los usurpadores están la difusión de noticias falsas y las estafas en línea, y contrario a lo que muchos creen no siempre son ‘bots’ los que administran esas cuentas sino personas.

En ese sentido, señala Otis, las cuentas falsas suelen tener una o dos imágenes de perfiles reales robadas de sitios web muy concurridos, no cuentan con muchos seguidores y comparten los mismos contenidos.

Say hello to my newest follower, "Morrison Harry." He's fake.

Morrison joined in September and has 299 followers. He's never tweeted or liked anything, so how do I know he's a fake?

First, thing's first. Check out who Twitter suggests I follow, based on Morrison's account: pic.twitter.com/aoEUN1WZ3W

— Cindy Otis (Pre-order TRUE OR FALSE now!) (@CindyOtis_) November 3, 2019