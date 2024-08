Por: ElSiglo21esHoy.com

Problemas técnicos en Starliner demoran retorno de astronautas de la ISS.

La misión de Boeing y NASA tiene problemas técnicos en la cápsula Starliner, haciendo que los astronautas Sunita Williams y Butch Wilmore permanezcan más tiempo en la Estación Espacial Internacional (ISS). La misión, inicialmente programada para durar ocho días, ha superado los dos meses debido a fallos en los propulsores y fugas de helio. NASA y Boeing tienen 19 días para resolver estos problemas antes de la llegada de la misión Crew-9.

¿Lograrán traer de vuelta a los astronautas a tiempo y de manera segura?

El 5 de junio de 2024, Sunita Williams y Butch Wilmore partieron desde Cabo Cañaveral en el primer vuelo tripulado del Starliner de Boeing. Su misión era probar cómo funcionaba la nave como parte del programa de tripulación comercial de NASA. Después de un acoplamiento exitoso a la ISS el 13 de junio, empezaron a aparecer los problemas. Cinco de los 28 propulsores fallaron y se detectaron cinco fugas de helio, haciendo más difícil el regreso a casa. Williams y Wilmore han seguido con sus actividades científicas y han dado actualizaciones frecuentes sobre la situación del Starliner.

Los problemas técnicos han impedido que el Starliner pueda desacoplarse de la ISS y volver a la Tierra de manera segura. Los propulsores son esenciales para la reentrada en la atmósfera, y las fugas de helio representan un riesgo grande. Con la llegada programada de la misión Crew-9 en 19 días, la presión para resolver estos problemas es alta. NASA y Boeing trabajan contrarreloj para traer de vuelta a los astronautas sin ponerlos en peligro. Las fugas de helio y los propulsores defectuosos no son problemas menores; cualquier fallo en la reentrada podría poner en riesgo la vida de los astronautas.

Esta situación no es única en la historia de la exploración espacial. En el pasado, otras misiones han tenido problemas técnicos, como los cohetes Apollo y el transbordador espacial. NASA y Boeing dicen que los astronautas no están en peligro inmediato y que se han hecho pruebas exhaustivas de los sistemas críticos. Pero la comunicación inicial deficiente ha hecho que se piense que los astronautas están “perdidos en el espacio”, similar a casos como el del Dragon de SpaceX que también tuvo retrasos. Steve Stich, gerente del programa de tripulación comercial de NASA, ha dicho que el Starliner está en buenas condiciones y que los astronautas no están varados. Pero los medios de comunicación han creado un drama alrededor de la situación, comparándola con películas como “El Marciano”.

En caso de que no se puedan solucionar los problemas a tiempo, una opción viable es utilizar una cápsula Dragon de SpaceX para traer de vuelta a los astronautas. Esta colaboración entre Boeing, NASA y SpaceX muestra lo importante que es tener planes de contingencia en misiones espaciales. Mientras tanto, Williams y Wilmore continúan con sus actividades científicas a bordo de la ISS, demostrando resiliencia y profesionalismo. Además, la misión Crew-9, que llegará el 18 de agosto, incluye a los astronautas Zena Cardman, Nick Hague, Stephanie Wilson y el cosmonauta Alexander Gorbunov. La urgencia por resolver los problemas del Starliner aumenta con la necesidad de…

