Que al celular no le dure la batería o no cargue completamente puede deberse a varias razones, en las que como primer punto se encuentra la batería deteriorada del teléfono, pues esto se va dando con el tiempo, ya que los móviles pierden la capacidad de carga, es decir, no almacenan la misma energía que antes. Estas son otras de las causas comunes:

Problemas en el puerto de carga: este puerto puede estar sucio, dañado o tener residuos que impidan una buena conexión.

este puerto puede estar sucio, dañado o tener residuos que impidan una buena conexión. Cable o cargador defectuoso: este no suministrará la energía necesaria para cargar completamente el teléfono.

este no suministrará la energía necesaria para cargar completamente el teléfono. ‘Software’ con errores: en algunos casos, estos problemas en el teléfono pueden interferir con el proceso de carga.

en algunos casos, estos problemas en el teléfono pueden interferir con el proceso de carga. Temperatura extrema: exponer el teléfono a temperaturas muy altas o muy bajas puede afectar la batería y su capacidad de carga.

exponer el teléfono a temperaturas muy altas o muy bajas puede afectar la batería y su capacidad de carga. Aplicaciones en segundo plano: algunas ‘apps’ que se ejecutan en segundo plano pueden consumir energía y afectar la carga.

En este caso, la recomendación general es evitar cargar la batería al 100 % o dejarla descargarse completamente. Esto se debe a que los ciclos de carga completos pueden desgastar la batería más rápidamente, esto quiere decir que se recomienda dejar la carga entre el 20 % y el 80 % de carga.

Los ciclos de carga completos son como un tipo de ‘entrenamientos’ para la batería, así que entre menos de esto, menos desgaste.

(Vea también: Cómo ver la contraseña del wifi en el iPhone de manera fácil y rápida)

¿Cómo saber si la batería del celular está dañada?

Descarga muy rápida: si nota que el celular se descarga mucho más rápido de lo normal, incluso si no lo está usando mucho.

si nota que el celular se descarga mucho más rápido de lo normal, incluso si no lo está usando mucho. Apagones inesperados: incluso cuando muestra un porcentaje de batería relativamente alto.

incluso cuando muestra un porcentaje de batería relativamente alto. Calentamiento excesivo: especialmente durante la carga, podría ser un signo de que la batería está dañada.

especialmente durante la carga, podría ser un signo de que la batería está dañada. Hinchazón de la batería: en casos extremos, la batería puede inflarse, lo que puede deformar la parte trasera del celular.

en casos extremos, la batería puede inflarse, lo que puede deformar la parte trasera del celular. Problemas de rendimiento: causaría lentitud o bloqueos.

Lee También

¿Qué hacer cuando se descarga rápido la batería del celular?

Existen ciertos ajustes en la configuración del celular para poner en práctica al momento en el que el celular se está descargando rápidamente, incluso sin usarlo frecuentemente:

Brillo de pantalla: reducirlo al mínimo puede ahorrar mucha batería.

reducirlo al mínimo puede ahorrar mucha batería. Tiempo de bloqueo: configure la pantalla para que se apague después de unos pocos segundos de inactividad.

configure la pantalla para que se apague después de unos pocos segundos de inactividad. Modo ahorro de energía: este modo limita las funciones del teléfono para extender la duración de la batería.

este modo limita las funciones del teléfono para extender la duración de la batería. Conexiones inalámbricas: desactive el wifi, Bluetooth y los datos móviles cuando no los esté utilizando.

desactive el wifi, Bluetooth y los datos móviles cuando no los esté utilizando. Ubicación: desactívela si no la necesita constantemente.

desactívela si no la necesita constantemente. ‘Widgets’ y fondos de pantalla animados: estos elementos consumen bastante batería. Considere utilizar fondos de pantalla estáticos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.