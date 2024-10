Con el fiel compromiso de fortalecer el sistema de comunicación en Colombia, Pulzo se complace en anunciar el listado de medios regionales elegidos para que hagan parte de las capacitaciones gratuitas junto con Google News Initiative. Serán sesiones enfocadas en optimización de ingresos, pauta programática y prácticas para redacción digital.

El proceso fue bastante arduo, pues con más de 50 postulaciones de

medios de comunicación de todo el país y, aunque inicialmente eran 10 los elegidos, Pulzo decidió abrir un cupo más y seleccionó a 11 que recibirán una serie de capacitaciones que fortalecerá más su trabajo.

Cómo serán las capacitaciones a medios por parte de Pulzo y Google

En medio de esta selección, en Pulzo procuramos que la elección final representara una amplia diversidad geográfica y temática. Estos son los medios que harán parte de estas capacitaciones junto a Google News Initiative.

Focus Noticias Revista Mascotasyco La Villa El Pilón Tu Barco Publimotos Periodismo público El Olfato Conexión Putumayo Crónica del Quindío Diario del Huila

El siguiente paso será agendar dos sesiones iniciales: la primera será una sesión editorial y la segunda enfocada en pauta programática, ambas programadas para la semana desde el 21 de octubre.

Los medios que no fueron seleccionados deberán estar atentos, ya que probablemente no sea la única convocatoria de capacitaciones que se hagan junto con Google News Initiative. Pulzo cuenta con un modelo de Aliados que opera bajo un esquema de ‘Revenue Share’ en pauta programática. Si están interesados en conocer más detalles o explorar cómo podemos colaborar, no duden en escribirnos a aliados@pulzo.com.

