De acuerdo con TechCrunch, esto significa que sus coordenadas GPS exactas recopiladas por Instagram ayudarían a la red social de Zuckerberg a llenarlo de anuncios y recomendarle contenido relevante todo el tiempo y cada vez que entre ella.

Esta combinación de datos podría molestar a los usuarios que desean limitar la vigilancia de sus vidas por parte de Facebook. Además, algunos críticos están preocupados porque esa red social, al parecer, quiere exprimir al máximo Instagram para sacar provecho económico a como dé lugar.

Un portavoz de Facebook le dijo a TechCrunch que no han introducido actualizaciones a su configuración de ubicación. “Como saben, a menudo trabajamos en ideas que pueden evolucionar con el tiempo o, en última instancia, no ser probadas o publicadas. Instagram no almacena actualmente el historial de ubicaciones”, dijo.

Mantendremos a la gente actualizada con cualquier cambio en nuestra configuración de ubicación en el futuro, señaló el funcionario al medio citado.

Cabe destacar que la opción ‘Historial de ubicación’ permite que los productos de Facebook, incluidos Instagram y Messenger, construyan y utilicen un historial de ubicaciones precisas recibidas a través de los servicios de ubicación en su dispositivo, por lo que, de llegar a implementarse esta medida, todos los usuarios estarían más rastreados que nunca para llenarlos de publicidad.