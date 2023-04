Actualmente los ‘hackers’ tienen nuevas formas para robar datos importantes de las personas. Esta alerta de seguridad sobre el ciberataque a su celular consiste en sustraer toda la información en su teléfono desde el cable de carga usado en las estaciones públicas disponibles en centros comerciales, hoteles y aeropuertos.

El FBI indica que ahora no solo hay que estar pendiente de los consejos para una carga correcta sino también sobre el riesgo que tienen los cargadores públicos para smartphones.

De acuerdo con CNBC, en estas estaciones se ha encontrado un nuevo filón para infectar dispositivos con ‘malware’ (o cualquier otro tipo de virus o ‘software’ malicioso) utilizando cables y conectores USB modificados.

Al parecer, este tipo de monitoreo es capaz de capturar y desviar nombres de usuario y contraseñas y son enviados a los servidores de los ciberdelincuentes de forma totalmente transparente e inmediata, explicó Andro4all en su página.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023