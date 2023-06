A través de un video publicado en YouTube los usuarios @macafut y @fajardocesar explicaron las razones por las que Netflix ha ido buscando alternativas con las que esté a la vanguardia con la economía en el tema digital.

(Vea también: Netflix se salió con la suya en jugada y tiene molestos a muchos en Colombia)

Es así como poco a poco ha implementado el cobro adicional por las pantallas y contraseñas compartidas, situación que ha hecho que muchos usuarios se replanteen si seguir adquiriendo el servicio o si es mejor dejarlo pasar.

Por esto, los ‘youtubers’, quienes también se hicieron la misma pregunta, resolvieron el caso con algunas de las razones por las que para ellos y su experiencia sería acertado no continuar más con la plataforma.

“Ahora que voy a tener que pagar extra, justamente estaba haciendo ese análisis y me cuestioné: ‘¿Realmente necesito tener Netflix? ¿Realmente es la plataforma que quiero tener, es la que no me puedo perder no tener en mi tele?’. Y honestamente la respuesta es no”, enfatizó César Fajardo.