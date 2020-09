Los nuevos cambios que llegarán al título no serán compatibles con los sistemas operativos iOS 10 y iOS 11. Por lo tanto, los teléfonos móviles que funcionan con esos programas no podrán jugar Pokémon GO desde octubre en adelante, explicó iPadizate.

Adicionalmente, los iPhone 5s y iPhone 6 tampoco tendrán acceso al juego, incluso si tienen instalado el iOS 12. Según el portal mencionado, esta decisión se habría tomado porque estos equipos no admiten las mejoras en realidad aumentada que el fabricante de la aplicación quiere implementar.

Los usuarios que cuentan con un iPhone 6s o un modelo superior operado por iOS 10 o iOS 11, deberán actualizar el ‘software’ para poder disfrutar del juego y las novedades que llegarán, agregó el medio en su publicación.

En cuanto a los dispositivos Android, Niantic, empresa desarrolladora de Pokémon GO, anunció hace algunos meses que la entrega dejaría de estar disponible en agosto de este año en los móviles de 32 bits, indicó Xataka Móvil.

En esta oportunidad, la compañía afirmó que quedarán sin soporte todos los celulares con Android 5; esto afectará a cientos de miles de personas, pues, de acuerdo con datos de Google citados por el portal nombrado, alrededor del 25 % de celulares Android tiene un sistema operativo inferior a la versión 6.

La cuenta oficial de Pokémon GO publicó una lista en Twitter que incluye los terminales que dejarán de ser compatibles con el juego, y aseguró que los que no están en el tuit no tendrán ningún inconveniente.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020