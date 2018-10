El presidente ejecutivo de la compañía, John Stankey, reveló el plan este miércoles (10 de octubre) durante su discurso en la cumbre Vanity Fair New Establishment, en Los Ángeles. Stankey dijo durante la entrevista con CNBC que “la compañía explotará su biblioteca y los motores de contenido para crear dicho servicio a finales del próximo año”.

La nueva plataforma será liderada por HBO, con el contenido de otras marcas de Warner Media agrupadas en torno a ese servicio de cable premium, dijo Stankey durante su discurso.

El precio del servicio no se determinará hasta que el proyecto llegue al mercado, pero Stankey dijo que será más costoso que el actual plan de suscripción ‘over the top’ de HBO, que, según él, tiene un precio más que justo, gracias al “compromiso emocional” de contenido de WarnerMedia como ‘Game of Thrones’.

La empresa de transmisión de WarnerMedia se produjo cuando Disney preparó el lanzamiento de su servicio, que también se apuntó a fines de 2019.

De acuerdo con Variety, el impulso de consolidación que llevó a AT&T a comprar Time Warner y la adquisición de 21st Century Fox pendiente de Disney está impulsado por el deseo de amasar activos de contenido que pueden alimentar plataformas directas al consumidor con escala global, siguiendo lo ya logrado por Netflix.