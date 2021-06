La información para los usuarios es para que tengan en cuenta que no se podrá volver a descargar, aunque no implica que vaya a dejar de funcionar con normalidad.

En su sitio web, esta empresa estadounidense de software dio a conocer la noticia para las personas que hacen uso del servicio.

“Si ya tiene la aplicación instalada, puede seguir usándola, aunque no habrá nuevas actualizaciones ni asistencia personalizada para los usuarios”, explicó Adobe en los casos de Photoshop Fix y Photoshop Mix.

Lo cierto es que estas herramientas surgieron como una fórmula para que los usuarios hicieran edición de imágenes, pero el propio Adobe tiene en App Store su aplicación Adobe Photoshop, que cumple con esas mismas necesidades.

Es por esa razón que la empresa promueve la descarga de esa aplicación para las personas interesadas en tener una mejor experiencia sin interrupciones.

Es importante tener en cuenta que Photoshop Mix tuvo su última actualización en App Store hace 3 años, mientras que la más reciente de Photoshop Fix fue dos años atrás.

Esta es una muestra de Adobe acerca del uso que se puede tener a través de su aplicación de edición de fotos, en una de sus publicaciones en Twitter:

The world is your canvas. Remix and reimagine the world around you with Photoshop. #CreativityForAll https://t.co/LkxIeu2cLk pic.twitter.com/cJv5DFsGQQ

— Adobe Photoshop (@Photoshop) April 27, 2021