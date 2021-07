En la mañana de este jueves 22 de julio se reportaron fallos en varias páginas web que funcionan para Colombia y el mundo. Las afectadas fueron todas las empresas que tienen servicios con Akamai Technologias, una compañía que tuvo una actualización de la configuración del software que provocó dicha caída.

Medios de comunicación colombianos como El Tiempo, Portafolio, Futbolred, El País de España, El Espectador, Semana, entre otros, no funcionaron por casi una hora y dejaron dudas en algunos de sus lectores.

La industria de las comunicaciones no fue la única afectada. En redes sociales se registró la caída de portales web de Banco Santander y Banco Estado, en Chile.

Páginas de transacciones internacionales también sufrieron por esta situación. En casi todos los países dejó de funcionar Airbnb, Amazon, American Express, HBO Max, Play Station y FedEx.

La falla obedece a la actualización del software que provee Akamai Technologies, una organización que se encarga de acelerar el servicio para sitios web y aplicaciones para estas y otras páginas en todo el mundo.

En su cuenta de Twitter dieron a conocer qué fue lo que pasó y descartaron que esto haya sido un ataque contra la seguridad de lo que ellos le ofrecen a sus clientes.

“Hubo en el sistema DNS, el sistema que dirige los navegadores a los sitios web. La interrupción duró hasta una hora. Al revertir la actualización de la configuración del software, los servicios reanudaron las operaciones normales. Podemos confirmar que esto no fue un ciberataque contra la plataforma de Akamai”, dijeron.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.

— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021