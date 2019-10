View this post on Instagram

Träumst du gerade auch davon, dem kühlen Herbst zu entfliehen? Deine GENIUS X wäre jedenfalls dabei: dank Lithium-Ionen-Akku, der mit einer Vollladung mehr als 2 Wochen lang hält. Und einem stylishen Premium Reise-Etui. Check ein unter Link in Bio. #oralbsmile #oralb #oralbgenius #oralbgeniusx #lächeln #smilemore #zähneputzen #elektrischputzen #zahnpflege #weissezähne #zahnbürste #whiteteeth #toothbrush #oralhealthproducts #oralhealth #oralcare #oralcareproducts #healthyliving #dentalcare #dentist #beauty #zahnpasta #zahnpastalächeln #künstlicheintelligenz #artificialintelligence #travelcase #oralbgeniusrosegold