Enero de 2023 arranca con fuerza en materia de juegos gratis y títulos disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Game Pass.

Durante este mes los títulos que se incluyen son joyas de los videojuegos como ‘Persona 4 Golden’ y ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’, este último llegando en un momento clave para los fanáticos de ‘Star Wars’.

Aquí le traemos la lista de los videojuegos que llegan este mes a PlayStation y Xbox.

PlayStation Plus

PlayStation Plus Monthly Games – PS5 & PS4

En el caso de los suscriptores de PS Plus en su versión más básica, entre los juegos disponibles se encuentran ‘Fallout 76’ y ‘Axiom Verge 2’. Sin embargo, el título más interesante es ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’, un juego ‘single player’, acompañado de un combate excepcional basado en el universo de ‘Star Wars’.

Y la secuela de este juego, ‘Star Wars Jedi Survivor’, llegará en marzo de este mismo año.

PlayStation 5 y PlayStation 4

‘Star Wars Jedi: Fallen Order’

‘Axiom Verge 2’

PlayStation 4 (compatibles con PS5)

‘Fallout 76’

Xbox Live with Gold y Xbox Game Pass

Este mes se añaden al catálogo del servicio dos juegos RPG japoneses (jRPG) muy conocidos y que prometen docenas, o cientos de horas de combate, historia y diversión. Se trata de las nuevas versiones de ‘Persona 3 Portable’ y ‘Persona 4 Golden’, que si bien llegan en enero a Switch, PlayStation y Xbox, en el caso de ‘Xbox Game Pass’ se obtienen de forma gratuita con la suscripción.

Xbox Live with Gold

‘Iris Fall’ (1 de enero al 31 de enero)

‘Autonauts’ (16 de enero al 15 de febrero)

Xbox Game Pass para consolas Xbox

Morgana’s Guide to P3P and P4G! | Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows

‘Persona 3 Portable’ (19 de enero)

‘Persona 4 Golden’ (19 de enero)

‘Monster Hunter Rise’ (20 de enero)

‘Age of Empires 2: Definitive Edition’ (31 de enero)

‘Inkulinati’ (31 de enero)

‘Roboquest’ (fecha aún no anunciada)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio, al menos en su versión base (PS Plus Essential), los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad.

Del mismo modo, los juegos de ‘Xbox Live with Gold’ se pueden jugar en ‘Xbox One’ y en ‘Xbox Series X/S’. La lista de juegos de ‘Xbox Game Pass’ solo menciona los juegos que están disponibles en consola, no los exclusivos de PC.