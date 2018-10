El nuevo Pixel 3 viene con mejoras en las cámaras, más grande y con un notch más amplio. Según la gente de Google, se trata del teléfono con la mejor cámara móvil del mercado.

Su pantalla es de 5,5 pulgadas, más grande que el modelo anterior que contaba con una pantalla de 2 pulgadas.

En lo que tiene que ver con su cámara, el nuevo teléfono de Google cuenta con dos frontales para mayor visión y para que las cosas y personas salgan mucho mejor en las selfies.

Entre las novedades que presentó el gigante de Internet con este teléfono se destaca una característica de la cámara llamada Top Shot, que cuenta con inteligencia para saber si una foto es buena o no. Según la gente de Google, este dispositivo capturará sonrisas y no ojos parpadeando.

Los nuevos Pixel vienen con soporte a carga inalámbrica y la compañía presentó este año un soporte adecuado para esto. Como era de esperarse, correrán con el nuevo Android 9 Pie.

Capture smiles, not blinks. With Top Shot, Pixel 3’s camera is smart enough to know a good photo when it sees it. #madebygoogle pic.twitter.com/WeVI1yojDZ

