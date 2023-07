Actualmente el mercado de plataformas de streaming es muy amplio, de las cuales conocemos Netflix, Disney+, HBO Max, Amazone Prime, Vix, siendo estas las más populares. Ahora llega una nueva plataforma anunciada por Google y que tendrá 800 canales gratuitos llamada ‘Google Tv‘.

Google Tv, promete ser una plataforma de servicio mixto, con canales totalmente gratuitos y servicios de pago. De ser así podría ser una competencia directa de Netflix y Disney+, dos de las plataformas más usadas por su amplio catálogo.

¿Cómo funciona y qué puedo ver en Google Tv?

La nueva plataforma se encuentra preinstalado en todos los Smart TV con Android TV. Utiliza algunas herramientas para poder recopilar las preferencias de los usuarios en términos de temas y géneros, desde la plataforma es posible alquilar películas.

Además de la posibilidad de alquilar algunos proyectos audiovisuales, también pueden disfrutar de los 800 canales gratuitos con los que cuenta, a pesar de que antes eran 50 canales y solo en Estados Unidos; la plataforma ha dado más canales.

Entre los canales que se pueden disfrutar en la plataforma se encuentran: ABC News Live, America’s Test Kitchen, The Asylum, Battery Pop, CBC News, Chive TV, NBC News Now, Newsmax TV, Nosey, The Pet Collective, Power Nation.