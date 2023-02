La compañía de origen finlandés sorprendió al mundo tras anunciar su decisión de aplicar un cambio de identidad, el primero en casi seis décadas. La empresa se fundó hace 157 años, en 1.865.

Nokia es una de las marcas tecnológicas más recordadas por los usuarios, sin embargo, lamentablemente, para los fans, el legado de Nokia como fabricante de teléfonos móviles ha terminado, y su nuevo enfoque está en las redes y la digitalización industrial.

Tras largos años dominando el mercado móvil, en 2014 Nokia vendió su división móvil y el licenciamiento de sus patentes a Microsoft, compañía que finalmente, en 2016, la marca HMD Global se convirtió en fabricante exclusivo de los dispositivos móviles de Nokia fuera de Japón.

This is Nokia, but not as the world has seen us before. Our new brand signals who Nokia is today. We’re unleashing the exponential potential of networks and their power to help reshape the way we all live and work. https://t.co/lbKLfaL2OI #NewNokia pic.twitter.com/VAgVo8p6nG