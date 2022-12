La plataforma de ‘streaming‘ más grande del mundo, Netflix, es una de las más consumidas por los amantes de las series y las películas.

Aunque los planes de la plataforma son para todo público, varios usuarios han resuelto por pagar su membresía y compartirla con familiares o amigos, sin embargo, en este intercambio podrían haber intrusos usando tu cuenta.

Nueva función de Netflix

De tanto compartir la cuenta de Netflix y su contraseña, algunos usuarios pueden encontrar que algunos contenidos de su perfil ya han sido vistos o están empezados.

Ante la duda, le contamos que esto puede ser producto de alguien que está teniendo acceso a tu cuenta sin tu permiso. Por lo tanto, ha ido consumiendo el contenido que desea sin restricción y sin que el dueño de la cuenta lo sepa.

Para tratar este problema, la plataforma explicó una manera en la que los usuarios a los que les está sucediendo esto ya no lo permitan.

La característica se denomina ‘Administrar acceso y dispositivos’, esta se encuentra en la sección de configuración y allí permite ver todos los dispositivos en los que se ha iniciado sesión en una cuenta determinada.

De acuerdo con lo explicado por la web de Netflix, si alguien está usando tu cuenta sin permiso, haz lo siguiente para evitar que siga ocurriendo:

● Cambia tu contraseña de Netflix: Recomendamos utilizar una contraseña con las siguientes características: -Que sea exclusiva de Netflix y no se use en otros sitios web o apps. -Que contenga un mínimo de 8 caracteres. -Que sea una combinación de letras, números y símbolos, con mayúsculas y minúsculas. -Que no se pueda adivinar fácilmente, como “contraseña”, “12345″ o información personal (nombre, cumpleaños, dirección).

Un administrador de contraseñas puede ayudarte a ordenar tus contraseñas exclusivas.

● Cierra sesión en todos los dispositivos que no reconozcas excepto que creas que te robaron el dispositivo.

NOTA: Al cerrar sesión en todos los dispositivos, se quitarán todos los dispositivos vinculados con tu cuenta. Deberás volver a iniciar sesión con tu nueva contraseña en cualquier dispositivo que quieras usar.

● Consulta Cómo mantener segura tu cuenta para ver más pasos de protección de tu cuenta.

Si no puedes restablecer la contraseña, o si sigues viendo actividad sospechosa en la cuenta después de seguir los pasos anteriores, comunícate con servicio al cliente de la plataforma.

Película de Netflix que logró llegar al top 10

Hace un tiempo, en Netflix se estrenó “El Perfumista”, que está ambientada en el siglo XVIII y cuenta la historia de un hombre que se ve involucrado en una serie de crímenes.

Además de eso, el sujeto crea un perfume que desata los instintos más incivilizados e increíbles de quienes lo huelen.

La primera vez que esta historia llegó a la pantalla grande fue en 2006 y se llamó “Perfume: la historia de un asesino”.

Luego se lanzó una nueva versión pero en forma de serie en el año 2018 y Netflix se sumó para lanzar una historia más actual.

The Perfumier (Der Parfumeur) es una película de suspenso y crimen dirigida por Nils Willbrandt y entre los actores están Emilia Schüle, Ludwig Simon, Robert Finster y August Diehl.

En su primer fin de semana de estreno, la película logró posicionarse en el top 10 de Netflix en países como Colombia, Bolivia, Argentina, Honduras, México.