Netflix anunció en su propio blog que a los usuarios que no hayan utilizado la plataforma durante un año o más se les preguntará si quieren mantener su cuenta y, en caso de no obtener respuesta, la compañía cancelará automáticamente la suscripción.

En caso de que un usuario pierda su cuenta por este motivo y luego decida reincorporarse, dentro de los 10 meses siguientes, seguirá teniendo sus favoritos, perfiles, preferencias de visualización y detalles de la cuenta tal como los dejó, añadió la compañía.

¿Conoces esa sensación de hundimiento cuando te das cuenta de que te apuntaste a algo pero no lo has usado en mucho tiempo? En Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando, dijo Eddy Wu, director de innovación de producto de Netflix.