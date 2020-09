El programa Microsoft Video Authenticator tiene la capacidad de estudiar una fotografía o un video y “proporcionar un porcentaje de probabilidad, o puntuación de confianza” que dice si el formato ha sido manipulado artificialmente, explicó la empresa en una entrada de blog.

Si se trata de un video, el ‘software’ puede brindar dicho porcentaje en tiempo real de cada fragmento durante la reproducción, pues tiene en cuenta aspectos que no detecta el ojo humano, como modificaciones en la escala de grises y desvanecimientos sutiles, apuntó la firma.

La tecnología fue desarrollada gracias a los esfuerzos de Microsoft Research, el equipo de inteligencia artificial de la organización, y el comité de Ética y Efectos en Ingeniería e Investigación (AETHER, por su sigla en inglés), indicó la compañía.

Según el comunicado, la idea del proyecto es que los usuarios puedan descifrar los archivos que no son verdaderos, pero que “hacen que las personas digan cosas que no hicieron o estén en lugares en los que no estaban”.

La empresa aseguró ser consciente de que los métodos que detectan inteligencia artificial tienen una tasa de falla, por lo que debe estar preparada para responder a los ‘deepfakes’ que no sean descubiertos por el programa y trabajar en sistemas “más sólidos”.

En el siguiente tuit, Microsoft explica el funcionamiento de la herramienta.

#Deepfakes no more. Behold, the Microsoft Video Authenticator, a tool that can analyze a still photo or video and provide a percentage chance that the media is artificially manipulated. (1/2) pic.twitter.com/IINud4lWmE

— Microsoft On the Issues (@MSFTIssues) September 1, 2020