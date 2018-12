Desde que Tim Cook dijo que ese iPad es un reemplazo de un portátil o un ordenador de escritorio para mucha gente, los de Albuquerque querían tener la oportunidad para decirles que eso no era cierto.

Con la llegada de uno de los meses más importantes a nivel comercial, Microsoft aprovechó la ocasión para crear un divertido comercial para reirse de la compañía de la manzana y enviarle un mensaje muy directo.

“Abuela, no te apresures a comprar un iPad. Estaba bien cuando tenía seis años pero ahora tengo diez. Mis sueños son grandes, por lo que necesito un ordenador de verdad. Para hacer todas las cosas alucinantes que sé que puedo hacer. También me gustaría aprender a programar. Y ayudar al amable manatí. Todo lo que quiero es el Surface Go para ser más inteligente de lo que puedo ser”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar El día en que Microsoft predijo la muerte del iPhone y le 'cayó la sal' encima

Con este video, Microsoft quiere decir prácticamente que no sirve comprar un iPad para Navidad, ya que ese dispositivo no sirve para trabajar de verdad, mientras que la Surface Go le permitirá al usuario hacer lo que quiere y lo que necesita para explotar todo su potencial.

El debate sobre cuál tableta es mejor lo decidirán las ventas en diciembre, mes en el que ambas compañías buscarán romper el mercado tecnológico a nivel mundial, con cada uno de sus dispositivos electrónicos presentados durante el 2018.