El meteoroide llamado Earthgrazer fue detectado sobre el norte de Alemania y los Países Bajos el pasado 22 de septiembre, cuando se reportó una altitud de 91 kilómetros del cuerpo espacial, una altitud muy por debajo de cualquier satélite en órbita, así lo informó la Agencia Espacial Europea (ESA, por su sigla en inglés) en Twitter.

En este tuit, ESA Operations compartió un video de la Red Global de Meteoros que captó la trayectoria del Earthgrazer antes de que ‘rebotara’ en la atmósfera.

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork☄️

In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude – far below orbiting satellites – before it ‘bounced’ back into space

