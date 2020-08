green

Y es que el tema este año no puede ser otro que el coronavirus y el COVID-19, por lo que no deja de ser sorprendente que hubiera algo que consiguiera superarlos en el listado de temas que han sido tendencia en el buscador más importante de la red.

Sucedió de manera breve, pero de forma sumamente notoria, el pasado 25 de agosto, cuando se conoció que Messi había notificado que no continuaría en el FC Barcelona.

Ese día, según la herramienta Google Trends, el término ‘Messi’ superó a ‘coronavirus’ y ‘COVID’ como la principal tendencia mundial.

Así lo muestra la siguiente gráfica:

Aunque no duró casi nada punteando y se desplomó en muy poco tiempo, no deja de ser sorprendente que, al menos por unos instantes, el jugador hubiera conseguido vencer al virus en Internet, aunque no fuera por una razón del todo grata para muchos de sus seguidores.