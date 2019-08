Un tweet de Nintendo, confirmó que ‘Mario Kart Tour’ será presentado el 25 de septiembre para que los usuarios disfruten de una simulación de carreras que podrán cruzar con el auto que deseen.

Buckle up, because #MarioKartTour will be available on 9/25. Follow @mariokarttourEN for more information heading into the game's release. pic.twitter.com/1V0njTVWRx

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 27, 2019