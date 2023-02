El gigante tecnológico Google le rinde homenaje con un Doodle a Mama Cax, la modelo estadounidense con raíces haitianas. Nacida en Nueva York en 1989, Cax –de nombre civil Caesmy Brutus– a lo largo de su vida padeció diferentes enfermedades: a los catorce años se le diagnosticó cáncer de pulmón y a los dieciséis los médicos le implantaron una prótesis de cadera y le amputaron la pierna derecha. Por ese motivo en la imagen de Google se le ve sostenida en dos muletas y con una pierna ortopédica.

La modelo saltó a la fama por ser incluida en varias pasarelas de primer nivel, entre ellas la organizada en 2016 por Barack y Michelle Obama. Justo ese año Cax combinaba sus estudios con un trabajo en la oficina del alcalde de Nueva York.

Sin embargo, fue su participación de un desfile organizado por la cantante Rihanna en 2019 la que la llevó a la fama del mundo de la moda. “Una reina. Una fuerza. Una belleza poderosa que trajo su fuerza al escenario”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

A queen. A force. A powerhouse beauty that brought her strength to the @savagexfenty stage this year inspiring so many across the globe. Rest In Power sis ✊🏿😢 @mama_cax pic.twitter.com/Nq43DoJZb9

— Rihanna (@rihanna) December 20, 2019