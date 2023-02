No se conoce la condición médica de la mujer, pues no las autoridades no han brindado mayores detalles de su condición.

“El sheriff del condado de Suffolk (Neva York), dijo que se había registrado su deceso este sábado, un poco después de las 11 de la mañana, luego al ser trasladada a la casa funeraria se dieron cuenta de que estaba respirando”, contó el medio estadounidense CNN.

La mujer de 82 años se encontraba en una casa de ancianos de en Long Island cuando pensaron que estaba muerta.

Las autoridades del lugar están investigando las causas de este incidente, al que se refirieron como “una situación terrible” y que le causó un trauma innecesario a la familia de la mujer.

Según CNN, no se tiene conocimiento del estado de salud de la mujer, ya que las autoridades no han querido revelar más información sobre el caso.