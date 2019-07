View this post on Instagram

Hace unos días puse mi cara de viejito usando el FaceApp, pero mi buen amigo @andrescantorgol hizo la tarea bien y leyó los términos y condiciones de la aplicación: básicamente le regalé toda mi información privada a una empresa para que la comercialice y sepa directamente el vínculo entre mi cara y toda mi información. La borré. No se si sirva de algo, pero caí como un completo borrego. Cuidado!