En la era digital, la privacidad en línea es fundamental, y con la creciente popularidad de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, es crucial estar alerta ante posibles riesgos. Un artículo reciente del portal web The Economic explicó sobre cómo actuar si recibe una llamada por esa aplicación desde un número internacional desconocido.

La recomendación principal es no responder a estas llamadas de inmediato, para esto también a ‘tips’ que le pueden ayudar a silenciar este tipo de llamadas. Los expertos sugieren verificar la identidad de la persona que llama antes de tomar cualquier acción. De igual manera, asegurarse de que sea alguien conocido y, en caso de duda, comunicarse directamente con esa persona a través de otros medios para confirmar la autenticidad de la llamada.

El artículo también aconseja ajustar la configuración de privacidad en WhatsApp. Puede limitar quién puede llamarlo, asegurándose que solo sus contactos o personas específicas tengan la capacidad de iniciar una llamada con usted en la plataforma.

Además, se destaca la importancia de mantener la aplicación y el sistema operativo del teléfono actualizados. Mantener al día el celular ayuda a que el sistema incluya mejoras de seguridad que protegen contra posibles vulnerabilidades.

En resumen, lo mejor es no contestar llamadas ni mensajes de números que usted no conoce y menos si son números internacionales, pues lo más probable es que se trate de una estafa. Aseguran que no necesariamente los delincuentes estén en otros países, sino que aprovechan ese método persuasivo para que la víctima caiga.

Los números que más utilizan los estafadores son los de los indicativos telefónicos como el +32 de Bélgica, el +62 de Guinea y el +852 de Indonesia, según información de la compañía de ciberseguridad Fortinet.

Así que tenga cuidado con las llamadas que le entran a WhatsApp porque solo por contestar los delincuentes cibernéticos podrían sustraer toda su información personal en segundos y usted ni se daría cuenta.

