WhatsApp viene haciendo actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios, integrando nuevas funciones y mejorando la seguridad de la aplicación, por lo que ocasionalmente sus usuarios necesitan renovar la aplicación.

No obstante, varios celulares iPhone, Samsung, LG y ZTE ya no podrán utilizar la plataforma porque sus sistemas operativos ya no son compatibles y por lo tanto deberán tenerla en otros teléfonos.

Celulares iPhone en los que no funcionará WhatsApp 2024

La lista de iPhone en los que no se podrá volver a utilizar WhatsApp son los que tienen un sistema inferir al iOS 12 que son los siguientes:

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

