La economía creativa está generando un nuevo empoderamiento entre los ‘millennials’ y ‘centennials’, en un mundo donde alcanzar la estabilidad financiera y el estilo de vida de generaciones pasadas resulta cada vez más desafiante.

Según el estudio ‘Mejores hábitos financieros’ de Bank of America, el 75 % de estos jóvenes está explorando alternativas para aumentar sus ingresos, con un 31 % convirtiendo sus pasatiempos en fuentes de ingresos adicionales.

(Vea también: Claves para hacer ‘dropshipping’, el negocio digital que no requiere inversión)

Este fenómeno ha llevado a que las nuevas generaciones representen aproximadamente el 55 % de la población involucrada en la economía creativa, tal como revela el estudio “Creators in the Creator Economy” realizado por Adobe, busque plataformas para vender cursos online además de sus trabajos convencionales. Lo que demuestra la diversificación de ingresos, ya que alcanzar estabilidad financiera en un estilo de vida que en comparación con anteriores generaciones es sumamente difícil.

¿Por medio de qué plataformas se puede generar ingresos extra?

Existen diferentes motivaciones por las que estas generaciones han adoptado a la economía creativa y la creación de contenido como su fuente principal de ingresos. Si bien es cierto que la creación de contenido implica una buena alternativa para generar estabilidad financiera entre los jóvenes, también es cierto que a las nuevas generaciones les interesa ejercer un trabajo que tenga un significado mayor para ellos. De acuerdo con el reporte The Rise of the Creator Economy de Creative Class Group casi la mitad de los creadores consideran que la libertad de expresión es una motivación clave para ser parte de la economía creativa y el 40% considera que el perseguir una pasión es crucial.

Top 5 de plataformas para vender cursos online

Hotmart: se presenta como un ambiente ideal para personas de todas las edades, siendo especialmente propicio para la juventud. Ofrece la oportunidad de iniciar desde cero, desde la comodidad del hogar, con una inversión inicial mínima y aprovechando los conocimientos y pasiones ya adquiridos. Tal es el caso de la influiencer Issa Vázquez, creadora de contenido especializado en bienestar, nutrición, ejercicio y fitness, quien es una de las historias de éxito en Hotmart. Actualmente, Vasquez cuenta con más de 1,2 mil alumnos en su reto de ejercicios y ya ha entrenado alrededor de 16 mil personas alrededor del mundo. Kajabi: es ampliamente reconocida como una de las plataformas líderes en el ámbito del aprendizaje en línea en la actualidad. Si estás considerando hacer de la formación un elemento fundamental de tu negocio, Kajabi es una opción muy recomendable. En muchos aspectos, Kajabi puede compararse a una herramienta versátil y eficaz en tu arsenal empresarial. SendOwl: es reconocida por su capacidad de integración con sistemas de gestión de contenidos como WordPress cuando se trata de procesamiento de pagos. Sin embargo, su potencial no se limita a esto, ya que SendOwl se destaca como una plataforma sobresaliente para el hospedaje y comercialización de una amplia gama de productos digitales, que abarcan desde cursos, libros y clases. Invanto: es una plataforma que quizás no sea tan ampliamente reconocida, pero no por eso carece de atractivo. Con este software, puedes dar vida a una variedad de productos digitales, desde cursos en línea hasta sitios de membresía. Para lograrlo, Invanto proporciona a los creadores acceso a sus propias aplicaciones, como Coachrack y Memberfactory. Doméstika: es otra plataforma de tipo marketplace, perfecta si buscas una solución sin complicaciones en términos técnicos para vender cursos en línea. Se enfoca en la formación para creativos, ofreciendo precios muy accesibles, y cuenta con una comunidad impresionante, similar a la de Udemy.

Existen diferentes motivaciones por las que estas generaciones han adoptado a la economía creativa y la creación de contenido como su fuente principal de ingresos. Si bien es cierto que la creación de contenido implica una buena alternativa para generar estabilidad financiera entre los jóvenes, también es cierto que a las nuevas generaciones les interesa ejercer un trabajo que tenga un significado mayor para ellos.

De acuerdo con el reporte The Rise of the Creator Economy de Creative Class Group casi la mitad de los creadores consideran que la libertad de expresión es una motivación clave para ser parte de la economía creativa y el 40 % considera que el perseguir una pasión es crucial. Así, la economía creativa se ha convertido en la manera idónea para que los ‘millennials’ y ‘centennials’ aseguren su estabilidad financiera y vivan de sus pasiones.

Los creadores comparten su contenido a través de diferentes plataformas o venden productos digitales, los cuales pueden crear, desarrollar y vender desde diferentes plataformas.

Lee todas las noticias de tecnologia hoy aquí.