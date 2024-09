Este lunes 9 de septiembre, la compañía norteamericana Apple hizo el lanzamiento oficial del iPhone 16, uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados del año a nivel mundial.

Este era un dispositivo muy esperado por los aficionados de la tecnología, ya que por primera vez en muchos años iba a presentar un cambio sustancial, no solo en su diseño, sino en su funcionamiento, ya que ahora trae inteligencia artificial que ayudará a crear lenguajes, corregir oraciones, crear imágenes y mucho más.

Además, un sistema operativo más rápido, pero que consume menos energía, lo que ayuda a que la batería dure mucho más de lo que los usuarios están acostumbrados a cambio de un 30 % más de velocidad en todas las acciones.

En cuanto a la parte exterior y resistencia, desde Apple explicaron que este celular vendrá con una pantalla hecha en cerámica mucho más resistente, por lo que es mucho menos probable que se raye o que incluso se dañe el display. Cabe recordar que esto está tanto para el iPhone normal, de 6.1 pulgadas, como para el Plus, de 6.7 pulgadas.

Hay que tener en cuenta que en el diseño hubo un cambio, ya que la cámara ya no es en diagonal como en el 15, sino vertical, por lo que el cuadrado de ese sitio ya no es tan grande. Además, viene con un botón de acción que funciona para tener un comando que se use mucho a la mano, como para comenzar a grabar, por poner un ejemplo.

En cuanto a los colores, también hubo una variación, ya que el iPhone 16 viene en cinco colores cristalizados muy llamativos: azul, verde, rosado, blanco y negro.

El iPhone 16 Pro, por su parte, estará disponible en negro, blanco, gris metalizado y un tipo de café.

Here it is! The new iPhone 16 and we’ve got a REALLY NICE PINK COLOR!!

It’s got a new action and camera control button to slide your finger to control features. #AppleEvent pic.twitter.com/h6U26k7Tzl

— iJustine (@ijustine) September 9, 2024